خلفًا لـ طارق السعيد .. عمرو رمضان مديرًا فنيًا لـ بيلا بكفر الشيخ

أعلن نادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ، مساء اليوم، التعاقد رسميًا مع عمرو رمضان، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وقال «رمضان»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يارب كرمك وتوفيقك وتجربة من داخل بيتي نادي بيلا.. بداية تحدي جديد».

وكان مجلس إدارة نادي بيلا برئاسة جمال الصيرفي، قبول الاعتذار المقدم من طارق السعيد عن استمراره في قيادة نادي بيلا.

وثمن نادي بيلا جهود طارق السعيد وجهازه المعاون، معربًا عن خالص شكره وتقديره لجهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن فريق بيلا يشارك في دوري القسم الثاني «الممتاز ب» لكرة القدم.