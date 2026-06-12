برتوكول تعاون مشترك بين الصحة وشركة مياه كفر الشيخ.. تفاصيل

شهد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون مُشترك في مجال الرعاية الصحية مع اللواء مهندس شريف البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ.

يأتي هذا التعاون من أجل تقديم خدمة طبية مُميزة في مجال الرعاية الصحية للعاملين بشركة مياه الشرب بكفرالشيخ. والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية المُقدمة بالشركة.

وأشار الدكتور أبوالسعد إلى أن مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ لن تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لجميع مُتلقي الخدمة الطبية بشركة المياه وجميع العاملين بالشركة.

حضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور حسن فرو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد الريس رئيس اللجنة النقابية بالشركة، والدكتور محمد النجار مدير مكتب وكيل الوزارة.