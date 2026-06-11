لمدة 10 أيام.. خريطة قطع وضعف مياه الشرب عن مركز كفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أنه سيتم انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة كفر الشيخ لمدة 9 ساعات بداية من اليوم السبت الموافق 13 يونيو الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً لمدة 10 أيام.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، ذلك نتيجة إخطار إدارة الري بأعمال التطهير بترعة ميت يزيد، ويترتب على ذلك ضعف المياه في أغلب المناطق وانقطاعها في أطراف الشبكات.

المناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة هي: مركز ومدينة كفر الشيخ بالكامل - سخا - الحمراوي - محلة القصب - الطواحنية - القنطرة - إدريجة - دقلت - المرابعين - إسحاقة - الشمارقة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.