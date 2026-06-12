افتتاح مسجدين جديدين بمركزي الرياض وسيدي سالم في كفر الشيخ | صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الشراكي بمركز الرياض ومسجد الغندور بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» و«كلنا في خدمة بيوت الله».

تناولت الخطبة موضوع «أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان»، والتوعية بركائز استقرار الأسرة، وأثر ذلك في بناء إنسان صالح نافع لمجتمعه ووطنه، وخطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع، مدير مديرية أوقاف كفرالشيخ أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط والسكينة التي عمت أرجاء المساجد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه، واحةً للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلةً للمساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.

جاء ذلك بحضور فتحي يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور رمضان عبدالسميع، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ.