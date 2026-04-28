نادر السيد: صفقة زيزو لم تكن كيدية.. والأهلي مثل ريال مدريد

تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن خسارة الأهلي من نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: ما يحدث مع النادي الاهلي امر طبيعي ومنطقي في كرة القدم ولا يوجد فريق يحصل على كل البطولات كل موسم، ولكن الجمهور يخاف على النادي بدون مصلحة



وأضاف: لكن تجاوزات الجماهير أمر مرفوض والاهلي هو يشبه ريال مدريد، ولكن اخفاق بعض اللاعبين امر طبيعي، ولكن هناك بعض اللاعبين السابقين يتحدثون باسم الجماهير وهذا عجيب وغير مفهوم



وتابع: كيف لا يتعاقد الاهلي مع افضل لاعب في مصر وهو زيزو وهو كان فري، وصفقة زيزو ليست صفقة كيدية ولكنه افضل لاعب في افريقيا وجاء صفقة انتقال حر، وهؤلاء اللاعبين مثل زيزو وامام عاشور وتريزيجيه متألقين مع منتخب مصر، وطبيعي ان يكون عقد اللاعب الحر أغلى من التعاقد مع لاعب عقده ممتد مع ناديه ودا منطق كرة في العالم