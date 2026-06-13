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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يجدد تعاقده مع عماد النحاس حتى نهاية موسم 2027/2026

المصري يجدد تعاقده مع الكابتن عماد النحاس حتى نهاية موسم 2027/2026
المصري يجدد تعاقده مع الكابتن عماد النحاس حتى نهاية موسم 2027/2026
محمد الغزاوى

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، إجراءات تجديد التعاقد مع الكابتن عماد النحاس وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم  المقبل 2027/2026.

المصري يجدد تعاقده مع الكابتن عماد النحاس حتى نهاية موسم 2027/2026


الجدير بالذكر أن النادي المصري كان قد تعاقد مع  الكابتن عماد النحاس مطلع أبريل الماضي خلال المرحلة النهائية لدوري نايل،  حيث قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في مرحلة تحديد البطل ، قبل أن يقود الفريق منذ أيام  للحصول على كأس عاصمة مصر " كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم " وهي البطولة الأولى التي تدخل دولاب بطولات المصري منذ حصوله على لقب بطولة كأس مصر عام 1998 .

ويبلغ الكابتن النحاس  من العمر 50 عامًا وقد مثل المنتخب الوطني المصري لاعبًا لسنوات ، حيث ترعرع في  صفوف مركز شباب مغاغة ثم أسوان فالاسماعيلي والنصر السعودي فالأهلي المصري

  فيما خاض النحاس مسيرة تدريبية كبيرة بدأها بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم انتقل للعمل بأندية أسوان والشرقية والرجاء المطروحي وطنطا والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وطلائع الجيش والأهلي داخل مصر بالإضافة إلى المريخ السوداني والزوراء العراقي خارج مصر.

بورسعيد محافظة بورسعيد النادى المصري دورى نايل كأس عاصمة مصر

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