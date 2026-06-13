ضبط 268 علبة سجائر مجهولة المصدر في الفرافرة بالوادي الجديد

تمكنت إدارة تموين الفرافرة من ضبط (٢٦٨) علبة سجائر مجهولة بدون مستندات تفيد مصدرها، خلال حملة تفتيشية مفاجئة تحت إشراف السيد أحمد شمس، مدير الإدارة، ومشاركة كلا من السيد حسين مبروك، والسيد أسامة سيف، والسيد أحمد محمد، مفتشي الإدارة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، حيث استهدفت الحملة عددًا من الأنشطة التجارية المختلفة.

جاءت الحملة في إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلكين، وضمن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات بإدارة التموين.

تأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين للتصدي لتهريب وتداول السلع مجهولة المصدر، وضبط الأسواق.