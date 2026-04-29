بعد إصابته أمام كريستال بالاس.. هل يغيب محمد صلاح عن كأس العالم؟

أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح حالة من القلق داخل أوساط نادي ليفربول وجماهيره، بعد تعرضه لشد عضلي خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي اضطر على إثرها لمغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

وفاز فريق ليفربول ضد كريستال بالاس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أحرز ألكسندر إيزاك هدف تقدم ليفربول ضد كريستال بالاس في الدقيقة 35، وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وقلص دانيال مونيوز النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة 72، وسجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بينما تجمد كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 42 نقطة.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإصابة لم تكن بسيطة كما بدا في البداية، حيث تبين مع الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهي إصابة تحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي دقيق.

ووفقًا للتقديرات الأولية، من المتوقع أن يغيب صلاح عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، ما يضع مشاركته في المباريات المتبقية هذا الموسم محل شك كبير.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حرج للغاية بالنسبة لليفربول، الذي يخوض مرحلة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط صراع قوي على المراكز المتقدمة.

ويُعد غياب صلاح ضربة مؤثرة للفريق، نظرًا لدوره الكبير في قيادة الهجوم، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، ما يزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني في الحفاظ على التوازن الهجومي خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، لا تزال هناك آمال داخل النادي في إمكانية عودة اللاعب قبل نهاية الموسم، خاصة إذا استجاب بشكل جيد لبرنامج التأهيل.

وتشير بعض التوقعات إلى احتمال لحاقه بالمباراة الأخيرة في الدوري أمام برينتفورد، لكن هذا الأمر يظل مرهونًا بمدى تعافيه الكامل وجاهزيته البدنية.

هل يغيب صلاح عن كأس العالم؟

على الجانب الآخر، امتد القلق ليشمل منتخب مصر، في ظل اقتراب الاستحقاقات الدولية، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن حالة اللاعب تخضع لمتابعة دقيقة، وأن عودته لن تعتمد فقط على المدة الزمنية المحددة، بل على مدى استجابته للعلاج والتأهيل.

وأشار شوبير إلى أن المؤشرات الحالية تبدو مطمئنة نسبيًا، حيث يُتوقع أن يكون صلاح قادرًا على الانضمام لمعسكر المنتخب قبل البطولة، حال اكتمال شفائه بالشكل المطلوب.

كما أكد أن الجهاز الطبي يتعامل بحذر مع حالته، لضمان عودته بكامل جاهزيته دون التعرض لأي انتكاسة.