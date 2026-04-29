بعد إصابته أمام كريستال بالاس.. هل يغيب محمد صلاح عن كأس العالم؟

ما معنى الحج الأكبر المذكور في القرآن؟.. اعرف المقصود به وسبب تسميته
فلكيا.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026
وزير التعليم العالي: استراتيجية طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم بالشرق الأوسط وإفريقيا
فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب
استعدوا لموجة حارة قادمة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
«ميناب 168» بمجموعة مصر .. قرار مفاجئ من طهران بشأن منتخب إيران في المونديال
طلاب الثانوية يتألقون .. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين في مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي»
إعلامي: الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك بنسبة 80%.. «وهذا موقف زيزو وياسر إبراهيم»| فيديو
تصعيد جديد.. تامر عبدالمنعم يُوكّل ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي | خاص
بسمة وهبة تتعرّض لحادث سير على محور 26 يوليو | صور
عمر جابر يطلب برنامجًا تأهيليًا خاصًا للحاق بنهائي الكونفدرالية.. «الغندور» يكشف الكواليس
أثارت إصابة النجم المصري محمد صلاح حالة من القلق داخل أوساط نادي ليفربول وجماهيره، بعد تعرضه لشد عضلي خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي اضطر على إثرها لمغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

وفاز فريق ليفربول ضد كريستال بالاس، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، على ملعب أنفيلد، ضمن مواجهات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أحرز ألكسندر إيزاك هدف تقدم ليفربول ضد كريستال بالاس في الدقيقة 35، وأضاف أندرو روبرتسون الهدف الثاني في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

وقلص دانيال مونيوز النتيجة لصالح الضيوف في الدقيقة 72، وسجل فلوريان فيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 90+6 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده لـ58 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بينما تجمد كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 42 نقطة.

تفاصيل إصابة محمد صلاح 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الإصابة لم تكن بسيطة كما بدا في البداية، حيث تبين مع الفحوصات الطبية أن اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وهي إصابة تحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي دقيق. 

ووفقًا للتقديرات الأولية، من المتوقع أن يغيب صلاح عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، ما يضع مشاركته في المباريات المتبقية هذا الموسم محل شك كبير. 

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حرج للغاية بالنسبة لليفربول، الذي يخوض مرحلة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط صراع قوي على المراكز المتقدمة. 

ويُعد غياب صلاح ضربة مؤثرة للفريق، نظرًا لدوره الكبير في قيادة الهجوم، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، ما يزيد من صعوبة مهمة الجهاز الفني في الحفاظ على التوازن الهجومي خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، لا تزال هناك آمال داخل النادي في إمكانية عودة اللاعب قبل نهاية الموسم، خاصة إذا استجاب بشكل جيد لبرنامج التأهيل. 

وتشير بعض التوقعات إلى احتمال لحاقه بالمباراة الأخيرة في الدوري أمام برينتفورد، لكن هذا الأمر يظل مرهونًا بمدى تعافيه الكامل وجاهزيته البدنية. 

هل يغيب صلاح عن كأس العالم؟

على الجانب الآخر، امتد القلق ليشمل منتخب مصر، في ظل اقتراب الاستحقاقات الدولية، وعلى رأسها المشاركة في كأس العالم 2026. 

وفي هذا السياق، أوضح الإعلامي أحمد شوبير أن حالة اللاعب تخضع لمتابعة دقيقة، وأن عودته لن تعتمد فقط على المدة الزمنية المحددة، بل على مدى استجابته للعلاج والتأهيل.

وأشار شوبير إلى أن المؤشرات الحالية تبدو مطمئنة نسبيًا، حيث يُتوقع أن يكون صلاح قادرًا على الانضمام لمعسكر المنتخب قبل البطولة، حال اكتمال شفائه بالشكل المطلوب. 

كما أكد أن الجهاز الطبي يتعامل بحذر مع حالته، لضمان عودته بكامل جاهزيته دون التعرض لأي انتكاسة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملة ليلية مُكبّرة لإزالة الإشغالات بمنطقة «غرب المطار» في أكتوبر الجديدة | صور

خلال الحملة

حماية المستهلك يضبط 13 قضية تلاعب بالأسعار وسلعا منتهية الصلاحية

أمين "الاتحاد العربي للتأمين"

الاتحاد العربي للتأمين: حجم الأقساط بالمنطقة تخطى 57 مليار دولار خلال العام الماضي

بالصور

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد