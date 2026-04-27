حد عامله عمل.. تعليق قوي من تامر امين على إصابة محمد صلاح قبل المونديال

أكد الإعلامي تامر أمين، أن محمد صلاح خرج مصابا من مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي وتم التأكد من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب لمدة شهر .



وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" موسم محمد صلاح مع ليفربول خلص ".

وتابع تامر امين :" من المؤكد أن نادي ليفربول هيعمل وداعية تاريخية استثنائية للملك المصري محمد صلاح ".



واكمل تامر امين :" محمد صلاح قضى 8 سنوات من المجد مع ليفربول وحصد البطولات المحلية والقارية ".

ولفت تامر امين :" فيه حد عامل عمل لمحمد صلاح قبل المشاركة في كأس العالم ودايما يحصله حاجة قبل المشاركة في كأس العالم ونأمل ان يتماثل محمد صلاح الشفاء قبل مشاركة منتخب مصر بكأس العالم ".

