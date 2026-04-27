منتخب مصر يعلق آماله على عودة محمد صلاح في الفترة المقبلة

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني تلقى صدمة بعد إصابة قائد المنتخب محمد صلاح خلال مشاركته مع ليفربول، مؤكدًا أن الفحوصات أثبتت تعرضه لـ”تمزق”، مع اختلاف مدة التعافي من لاعب لآخر.

وأضاف مراد فى تصريحات إذاعية "أن الجهاز يأمل في لحاق صلاح ببطولة كأس العالم المقبلة، مشددًا على دعمه الكامل له في أي قرار يتعلق بمستقبله أو وجهته القادمة خلال الفترة المقبلة، والتي من المتوقع أن يُحسمها خلال أيام قليلة.

وفي سياق آخر، كشف أن مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وصل إلى 20 ألف مشجع، رغم أن سعة الاستاد الرسمية لا تتجاوز 12 ألف متفرج، ما يعكس الدعم الكبير للفراعنة.