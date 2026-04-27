إعلامي يكشف مدة غياب محمد صلاح بعد الإصابة

أكد الإعلامي أحمد فؤاد أن إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ستحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكتب فؤاد عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن صحيفة “ديلي تليجراف” ذكرت أن صلاح يعاني من تمزق عضلي، وهو ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي