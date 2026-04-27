مفاجأة.. محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بـ معسكر مايو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي سيكون متواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر مايو المقبل.

ويدرس الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن انطلاق معسكر الفراعنة استعداداً لكأس العالم 2026 أحد يومي 20 و 21 مايو المقبل.

وقال المصدر ذاته أن هناك احتمالية كبيرة لتواجد محمد صلاح فى التدريبات الجماعية لمنتخب مصر الوطني خلال معسكر شهر مايو المقبل.

لفت إلي أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر بالتنسيق مع نادي ليفربول سيقومون بتجهيز صلاح للتعافي من الإصابة التي لحقت به في إحدي مباريات الدوري الإنجليزي.

تفاصيل إصابة صلاح

قال الإعلامي سيف زاهر أن إصابة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول ستحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسن على علم كامل بتفاصيل الحالة الطبية للاعب.

وأضاف زاهر فى تصريحات تلفزيونية "أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بجاهزية صلاح خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير المصرية بدعم اللاعب والجهاز الفني قبل الاستحقاقات المنتظرة، وعلى رأسها مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشدد على ثقته الكاملة في الجهاز الطبي للمنتخب، وقدرته على تجهيز قائد الفراعنة بالشكل الأمثل، بما يضمن عودته سريعًا للملاعب واستعداده للبطولة العالمية المقبلة.

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

