بعد إصابته.. صحف انجلترا: محمد صلاح يغادر ليفربول بسجل مذهل

قالت الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول يستحق وداعاً لا ينسى في ملعب أنفيلد بعدما انتهى مشواره مع الريدز عقب الإصابة العضلية التي تعرض مساء أمس السبت.

وتعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، مما أدى إلى قيام المدير الفني للفريق آرني سلوت باستبداله عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وقالت صحيفة لندن إيفنينج ستاندرد إنه في حال كانت مشاركة محمد صلاح أمام كريستال بالاس هي الأخيرة له مع ليفربول، فإنه سيغادر النادي بسجل مذهل بلغ 257 هدفًا في 440 مباراة، إلى جانب التتويج بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بدوري أبطال أوروبا، مؤكدة أنه يترك إرثًا يصعب تكراره.

ومن جانبها، شددت شبكة ذا إيز ذا أنفيلد على أن نهاية مسيرة محمد صلاح بهذه الطريقة سيكون نهاية مخيبة لأحد أفضل من ارتدوا قميص ليفربول، مشيرة إلى أنه قدم رحلة استثنائية امتدت لتسع سنوات داخل قلعة أنفيلد حقق خلالها 257 هدفًا والعديد من البطولات، ما يجعله أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه، مشيرة إلى أن اللاعب المصري يستحق حفل وداع لا يُنسى في تاريخ ليفربول.

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح اشتهر بمستويات لياقته البدنية العالية في ليفربول، حيث لم يشارك في أقل من 32 مباراة في موسم كامل من الدوري حتى الآن، مما قد يساعده في فرص التعافي السريع من الإصابة.

وتابعت، تبدو المؤشرات أقرب إلى تأكيد غياب النجم المصري محمد صلاح عن المواجهة المرتقبة يوم الأحد أمام مانشستر يونايتد، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن أقصى ما يمكن أن يأمله هو اللحاق بمباراة برينتفورد في الجولة الختامية على ملعب أنفيلد.

واوضحت الصحيفة أنه مهما كانت النهاية يبقى الثابت أن محمد صلاح سيغادر ليفربول باعتباره أحد أفضل من ارتدوا قميصه في تاريخه الحديث، لاعب صنع الفارق لسنوات طويلة وترك بصمة تهديفية وألقابًا خالدة في ذاكرة الجماهير.

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

