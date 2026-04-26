غيابات مؤثرة تضرب ليفربول.. محمد صلاح خارج القمة أمام مانشستر يونايتد ومواجهات الحسم أمام تشيلسي وأستون فيلا

رغم الانتصار المهم الذي حققه ليفربول على حساب كريستال بالاس بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز إلا أن أجواء الفرح داخل ملعب أنفيلد لم تكتمل بعدما خيم القلق على جماهير الفريق إثر إصابة نجمها الأول محمد صلاح في مشهد قد تكون له تبعات كبيرة على ما تبقى من الموسم.

وشهدت المباراة التي جاءت في إطار الجولة 34 من المسابقة تفوقًا واضحًا لأصحاب الأرض لكن الدقيقة 58 حملت الخبر الأسوأ عندما سقط صلاح متأثرًا بإصابة عضلية قبل أن يغادر أرض الملعب بعد دقيقتين فقط وسط صمت وقلق في المدرجات.

الإصابة التي بدت للوهلة الأولى مقلقة تأكدت لاحقًا بشكل رسمي حيث أوضح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن قائد الفراعنة يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تقدر بنحو أربعة أسابيع.

غياب مؤثر في توقيت حاسم

هذه الإصابة تضع ليفربول أمام تحدٍ كبير في المرحلة الأخيرة من الموسم حيث سيفتقد الفريق خدمات صلاح في ثلاث مواجهات قوية ومصيرية أمام:

مانشستر يونايتد

تشيلسي

أستون فيلا

وهي مباريات قد تكون حاسمة في تحديد شكل الموسم بالنسبة للفريق سواء على مستوى المنافسة أو الترتيب النهائي.

في المقابل يظل الأمل قائمًا في لحاق النجم المصري بالجولة الأخيرة أمام برينتفورد في لقاء قد يتحول إلى لحظة وداع عاطفية لجماهير “أنفيلد” خاصة مع الأنباء المتزايدة حول رحيله بنهاية الموسم.

غموض حول المستقبل

حاول المدير الفني لليفربول آرني سلوت التخفيف من حدة التكهنات حيث تهرّب من الإجابة المباشرة بشأن ما إذا كانت هذه الإصابة قد تكون نهاية مشوار صلاح مع الفريق مكتفيًا بالإشارة إلى ضرورة انتظار التقييم الطبي الكامل.

هذا الغموض زاد من حالة الترقب خاصة أن إصابة من هذا النوع في هذا التوقيت قد تسرع من نهاية فصل طويل جمع بين اللاعب والنادي.

دعم مصري ورسائل طمأنة

على الصعيد الدولي حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ومعه مدير المنتخب إبراهيم حسن على التواصل مع اللاعب للاطمئنان على حالته متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم 2026.

ويمثل صلاح ركيزة أساسية في مشروع المنتخب ما يجعل حالته الصحية محل اهتمام واسع داخل الأوساط الكروية المصرية.

جدل تحكيمي

ولم تخلي المباراة من الجدل حيث أثار قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح صلاح في الشوط الأول قبل إلغائها بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو حالة من النقاش.

وفي هذا السياق وجّه كيث هاكيت الرئيس السابق للجنة الحكام في إنجلترا انتقادات حادة للنجم المصري معتبرًا أن ما حدث كان تمثيلًا واضحًا مضيفًا أنه كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء.

تصريحات هاكيت فتحت باب الجدل مجددًا حول قرارات التحكيم وسلوكيات اللاعبين رغم أن الحدث الأبرز في المباراة ظل إصابة صلاح.

تأثير فني ومعنوي كبير

غياب محمد صلاح لا يمثل مجرد خسارة لاعب بل فقدان عنصر حاسم في المنظومة الهجومية لليفربول نظرًا لدوره القيادي وتأثيره المباشر في النتائج.

كما أن توقيت الإصابة يزيد من تعقيد المشهد إذ تأتي في مرحلة تحتاج فيها الفرق إلى أعلى درجات الجاهزية والتركيز.

