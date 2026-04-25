إصابة محمد صلاح تقلق ليفربول ومنتخب مصر قبل معسكر مايو .. والفحوصات تحسم الموقف

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لإصابة عضلية خلال مشاركته في مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أثارت القلق داخل أروقة النادي الإنجليزي وكذلك معسكر المنتخب الوطني.

قلق مبكر وتحرك من منتخب مصر

تحرك الجهاز الفني لمنتخب مصر سريعًا للاطمئنان على حالة اللاعب، حيث تم التواصل معه لمعرفة حجم الإصابة وموقفه من الانضمام إلى معسكر شهر مايو، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم 2026.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن صلاح سيكون ضمن قائمة المنتخب في المعسكر المقبل، إلا أن تحديد موقفه النهائي يتوقف على نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها، لتقييم مدة غيابه عن الملاعب.

لحظة الإصابة ورد فعل الجماهير

وكان صلاح قد غادر أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعدما سقط متأثرًا بإصابة عضلية، في مشهد أثار قلق الجماهير، خاصة مع ظهوره متألمًا أثناء خروجه.

وحظي اللاعب بتحية حارة من جماهير “أنفيلد”، التي حرصت على دعمه والتصفيق له أثناء مغادرته الملعب، في لقطة عكست مكانته الكبيرة داخل النادي.

فوز ليفربول واستمرار المنافسة

ورغم إصابة نجمه الأول، نجح ليفربول في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 على كريستال بالاس، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في الجولات الحاسمة من الموسم.

موعد المواجهة المقبلة

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام مانشستر يونايتد يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإنجليزية.

نهاية مشوار تقترب

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، خاصة بعد إعلان محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ما يجعل مشاركاته المتبقية بقميص الفريق محل ترقب، في ظل رغبة الجماهير في وداع يليق بمسيرته الحافلة داخل النادي.