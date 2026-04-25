سلوت يفتح النار على التحكيم بعد فوز ليفربول.. وقلق بسبب إصابة محمد صلاح

تحدث آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الانتصار الذي حققه فريقه على حساب كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في مواجهة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي، إلى جانب إصابة النجم المصري محمد صلاح.

تحكيم مثير للجدل يشعل المباراة

وأكد سلوت في تصريحات لشبكة بي بي سي أن المباراة تحولت إلى أجواء أكثر توترًا بعد الهدف الذي استقبله فريقه، مشيرًا إلى أنه لا يرى أن ليفربول كان يستحق استقبال هدف بهذه الطريقة، رغم اعترافه بأن كريستال بالاس قدم أداءً أفضل مما عكسته نتيجة التقدم 2-0.

وأشار المدرب الهولندي إلى تكرار الجدل التحكيمي في مباريات فريقه، متسائلًا عن سبب استمرار هذه الحالات، في ظل تأثيرها المباشر على سير اللقاءات ونتائجها.

انتقادات حادة لواقعة هدف مونيوز

وتطرق سلوت إلى الهدف الذي سجله لاعب كريستال بالاس، مؤكدًا أن الموقف كان يستوجب تدخل الحكم وإيقاف اللعب، خاصة مع سقوط أحد لاعبي ليفربول داخل الملعب، مشددًا على أن المسئولية تقع على عاتق الحكم وليس على اللاعب الذي استغل الموقف وسجل.

وأوضح أن مثل هذه الحالات قد تفتح الباب أمام “التحايل التكتيكي”، من خلال التظاهر بالإصابة لإجبار الحكم على إيقاف اللعب، وهو ما اعتبره خطرًا على نزاهة المنافسة، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تكررت عدة مرات خلال المباراة.

إشادة هجومية رغم التوتر

وعلى الجانب الفني، أشاد سلوت بالهدف الذي سجله أندي روبرتسون، مؤكدًا أنه جاء بعد هجمة مرتدة مميزة، كما أثنى على الأداء الهجومي للفريق، خاصة في التحولات السريعة التي شكلت خطورة على دفاع كريستال بالاس.

قلق داخل ليفربول بسبب صلاح

وفي ختام تصريحاته، أعرب سلوت عن قلقه بشأن إصابة محمد صلاح، مؤكدًا أن خروجه من أرض الملعب ليس بالأمر المعتاد، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الإصابة.

وقال: "فوز جديد، لكن مع إصابة جديدة.. هذه هي قصة موسمنا"، مشيرًا إلى أنه من المبكر تحديد مدى خطورة إصابة النجم المصري، إلا أن مغادرته المباراة تعكس وجود مشكلة تحتاج إلى تقييم دقيق خلال الساعات المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني لليفربول نتائج الفحوصات الطبية لحسم موقف صلاح من المشاركة في المباريات القادمة، في ظل أهميته الكبيرة داخل تشكيل الفريق، خاصة مع اشتداد المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.