الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن وجود اللاعب محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لــ ليفربول امام كريستال بالاس.

محمد صلاح 

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لــ ليفربول امام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي ". 

السؤال لم يعد هل ينتقل؟ بل هل سيكون بديلا لنجوم الحاضر أم شريكا يصنع مرحلة جديدة في البرنابيو؟

الجناح الأيمن المفقود

رغم وفرة المواهب الهجومية في مدريد، يظل مركز الجناح الأيمن الصريح نقطة تبحث عن صاحبها هنا تتضح قيمة صلاح التكتيكية؛ لاعب قادر على شغل الرواق بكفاءة عالية، يمنح الفريق اتزانا افتقده في مباريات كثيرة، خاصة أمام الكتل الدفاعية المغلقة.

وجوده سيوفر حلولا خططية متنوعة للمدرب، سواء كشريك مباشر للنجم الفرنسي كيليان مبابي أو كورقة حاسمة تغيّر إيقاع اللقاءات المعقدة بمهارته الفردية وسرعته في اتخاذ القرار.

الفاعلية التهديفية وخبرة المواعيد الكبرى

محمد صلاح ليس مجرد جناح تقليدي، بل ماكينة أرقام تعرف طريق الشباك في أصعب اللحظات خبرته الأوروبية المتراكمة وقدرته على الحسم في المواعيد الكبرى تمنح أي فريق إضافة فورية.

حتى في موسم اتسم بتذبذب نتائج فريقه، حافظ النجم المصري على بصمته التهديفية وصناعته للأهداف، مؤكدًا أن بريقه لم يخفت، وأنه ما زال لاعبا يصنع الفارق أمام كبار القارة.

يقف صلاح عند مفترق طرق حاسم عروض مالية ضخمة من الدوري السعودي من جهة، ونداء التاريخ من جهة أخرى.

الانتقال إلى ملعب سانتياغو برنابيو يمنحه فرصة كتابة فصل أخير استثنائي في مسيرته، خاصة إذا ارتبط ذلك بحلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بقميص الأبيض الملكي؛ إنجاز كفيل برفع مكانته إلى مصاف أساطير اللعبة في العصر الحديث.

قيمة تسويقية تتجاوز المستطيل الأخضر

محمد صلاح ليس نجما كرويا فحسب، بل أيقونة جماهيرية في العالم العربي والشرق الأوسط.

تعاقد مدريد معه لا يعني فقط دعما فنيا، بل مشروعا تسويقيا ضخما يعزز حضور النادي في منطقة تضم ملايين المشجعين.

وجود صلاح بقميص الريال سيحول الصفقة إلى استثمار استراتيجي طويل الأمد، يمنح النادي أفضلية جماهيرية واقتصادية في سوق شديدة الأهمية.

وتبدو الصفقة – إن حدثت – أكبر من مجرد انتقال لاعب إنها خطوة قد تعيد رسم ملامح الهجوم المدريدي، وتمنح صلاح فرصة أخيرة لمطاردة المجد الأوروبي من بوابة النادي الأكثر تتويجا.

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
