سباليتي يخطط لصناعة نسخة جديدة من محمد صلاح داخل يوفنتوس

يسعى الإيطالي لوتشانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، لتكرار تجربته الناجحة مع محمد صلاح، ولكن بأسلوب مختلف هذه المرة، دون الدخول في مفاوضات مباشرة لضم النجم المصري.

ورغم تداول تقارير حول اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية، فإن صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” أكدت أن سباليتي لا يضع فكرة التعاقد مع اللاعب ضمن أولوياته، خاصة مع تقدمه في العمر، مفضلًا الاستثمار في مشروع طويل الأمد.

وبدلًا من ذلك، يراهن المدرب الإيطالي على تطوير الجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، الذي يرى فيه خامة قادرة على السير على خطى صلاح، مستندًا إلى امتلاكه السرعة والمهارة الفردية، وهي نفس المقومات التي عمل على صقلها لدى النجم المصري خلال فترته مع روما.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها كونسيساو، إلا أن أرقامه هذا الموسم لا تعكس حجم تأثيره المتوقع، إذ شارك في 37 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وهو ما يعكس حاجته للتطور على مستوى اللمسة الأخيرة وصناعة القرار.

ويخطط سباليتي لوضع برنامج إعداد خاص للاعب خلال فترة التحضيرات الصيفية، بهدف تحسين فعاليته الهجومية، على أمل تحويله إلى نسخة أكثر نضجًا وتأثيرًا، على غرار ما فعله سابقًا مع محمد صلاح.