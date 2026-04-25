جاكبو يودّع صلاح: دعمني كثيرًا.. وسيظل أسطورة في ليفربول

أعرب الهولندي كودي جاكبو، لاعب ليفربول، عن امتنانه الكبير للدعم الذي تلقاه من زميله محمد صلاح، خلال الفترة التي جمعتهما داخل الفريق.

وجاءت تصريحات جاكبو عقب إعلان رحيل صلاح عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليؤكد حجم التأثير الذي تركه النجم المصري داخل غرفة الملابس وخارجها.

وأكد جاكبو أن صلاح لعب دورًا مهمًا في مساعدته منذ انضمامه إلى الفريق، سواء من خلال توجيهاته داخل الملعب أو دعمه المستمر خارجه، مشيرًا إلى أنه كان يتعامل معه باحترام كبير ويمنحه الثقة دائمًا.

وأضاف أن مشاركته اللعب بجوار صلاح كانت تجربة مميزة، في ظل ما قدمه الأخير من مستويات وإنجازات كبيرة بقميص ليفربول، جعلته واحدًا من أبرز نجوم النادي عبر تاريخه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع داخل الفريق يقدّرون ما قدمه صلاح، معتبرًا أنه أحد أساطير النادي الذين تركوا بصمة واضحة وساهموا في نجاحات الفريق خلال السنوات الماضية.