بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يفوز على كريستال بالاس بثلاثية بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 3-1، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من أليكسندر إيساك واندري روبرتسون وفلوريان فيرتز في الدقائق 35 و40 و90+6 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة ألغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح محمد صلاح بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده للنقطة 58 ليحتل المركز الرابع بترتيب جدول الدوري الإنجليزي، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 43 ليحتل المركز الـ13.

تشكيل ليفربول

كشف آرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمى لمواجهة كريستال بالاس على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد كريستال بالاس

وتواجد المصري محمد صلاح فى التشكيل الرسمى مع ليفربول ضد كريستال بالاس في المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء اليوم

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: فريدري ودمان

الدفاع: سوبوسلاي- كوناتي- فان دايك- روبرتسون

الوسط: ماك اليستر - فيرتز- جونز

الهجوم: محمد صلاح- إيزاك - جاكبو