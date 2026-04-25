أمير هشام: محمد صلاح طلب تواجد طبيب نفسي رفقة منتخب مصر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر، طلب من المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وجود طبيب نفسي مع المنتخب المصري في بطولة كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: أبو ريدة وافق على طلب صلاح، من أجل تهيئة الأجواء للاعبين والجهاز الفني لتقديم صورة مشرفة عن الكرة المصرية خلال مباريات المونديال.

وأضاف أمير هشام: هناك انقسام شديد على وجود شريف عبد الفضيل في قيادة منتخب 2010، وبعض الأعضاء اقترحوا أسماء أخرى، منهم وليد درويش عضو المجلس، ولذلك تم تأجيل حسم الأمر إلى وقت لاحق.