إعلامي يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في كأس العالم

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس امس بالدوري الإنجليزي.

قال الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج “الماتش”: “انفراد لبرنامج الماتش، تواصلنا مع الكابتن إبراهيم حسن، وأكد لنا أن محمد صلاح تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، على أن يكون متواجدًا مع منتخب مصر في كأس العالم”.

وغادر صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عقب سقوطه على أرضية الملعب، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وظهر صلح متأثرا بشكل كبير، بعد الخروج مصابا أمام كريستال بالاس، وسط تحية وتصفيق حار من جماهير ليفربول.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس امس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

