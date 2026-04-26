توروب يجهز طاهر محمد طاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز
الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية
لماذا ارتدى الزي الأزهري في مباراة الزمالك؟ .. صاحب القصة يوضح
مصر تبهر العالم .. أرقام قياسية في كأس العالم للرماية للناشئين 2026 | تفاصيل
تصادم موتوسيكلين أمام نادي الزمالك يصيب 5 أشخاص
رياح بسرعة 40 كيلو .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
من مصر إلى العالم.. طلاب هندسة المنصورة الجديدة يبدعون في الابتكار الرقمي | تفاصيل
ما هي حفلات الزار وحكمها في الإسلام؟.. ينتشر فيها الاختلاط وتقام في أوقات غير مناسبة
الأهلي المصري يُهنئ أهلي جدة بعد التتويج بلقب آسيا التاريخي .. ماذا قال؟
جوميز يحسم الجدل: تركيزي مع الفتح وليس الأهلي
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بإحدى المناطق الزراعية بالوادي الجديد | تفاصيل
هشام نصر رئيسًا لبعثة الزمالك في الجزائر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلامي يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة في كأس العالم

صلاح وسلوت
صلاح وسلوت
محمد بدران

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس امس بالدوري الإنجليزي.

قال الإعلامي محمد طارق أضا عبر برنامج “الماتش”: “انفراد لبرنامج الماتش، تواصلنا مع الكابتن إبراهيم حسن، وأكد لنا أن محمد صلاح تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، على أن يكون متواجدًا مع منتخب مصر في كأس العالم”.

وغادر صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عقب سقوطه على أرضية الملعب، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وظهر صلح متأثرا بشكل كبير، بعد الخروج مصابا أمام كريستال بالاس، وسط تحية وتصفيق حار من جماهير ليفربول.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس امس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي
 

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

لي كرونين : لم ألتزم بإرث الأفلام السابقة .. وقدّمت رؤيتي الخاصة في The Mummy

آمال ماهر توجّه رسالة لـ شيرين بعد عودتها للغناء

علي الحجار يتقدم نجوم الفن في عزاء ضياء العوضي | شاهد

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

