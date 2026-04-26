الجهاز الفني لمنتخب مصر يطمئن على محمد صلاح بعد الإصابة أمام كريستال بالاس

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على التواصل مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني، من أجل الاطمئنان عليه بعد الإصابة، التي تعرض لها اليوم، السبت، خلال مواجهة كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنى حسام وإبراهيم حسن الشفاء العاجل لقائد المنتخب، والعودة سريعاً للملاعب لقيادة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وكان قد تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لإصابة عضلية خلال مشاركته في مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة أثارت القلق داخل أروقة النادي الإنجليزي وكذلك معسكر المنتخب الوطني.