محمد صلاح يغيب 4 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن إصابة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بتمزق في العضلة الخلفية، أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرض محمد صلاح، للإصابة مع ليفربول أمام كريستال بالاس، ليغادر ملعب المباراة عند الدقيقة 59، وسط تحية وتصفيق كبير من الجماهير الحاضرة في ملعب أنفيلد.

أوضح “أضا”، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إبراهيم حسن بعد تواصله مجددًا مع محمد صلاح أبلغه بالإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، ليغيب عن الملاعب 4 أسابيع، لكنه سيلحق بمنتخب مصر في كأس العالم 2026.

وأشار إلى أن أرني سلوت هو أسوأ من تعامل مع محمد صلاح، مضيفًا «سلوت الأسوأ بلا منازع فنيًا ونفسيًا، والإصابة ممكن تيجي من ضغط نفسي والسبب في كده هو أرني سلوت، ومحمد صلاح هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ ليفربول».

اختتم تصريحاته «هذا الأرني سلوت لن يستمر مع ليفربول، وهو تواجد مع ليفربول بفضل ما قدمه المدرب الذي سبقه يورجن كلوب على مدار سنوات».