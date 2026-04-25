تفاصيل إصابة محمد صلاح أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس اليوم بالدوري الإنجليزي.

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يخضع غدا لاختبار طبي يحدد مدة غيابه عن ليفربول بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام كريستال بالاس"

وغادر صلاح أرضية الملعب في الدقيقة 57 من عمر المباراة، عقب سقوطه على أرضية الملعب، بعدما تعرض لإصابة عضلية.

وظهر صلاح متأثرا بشكل كبير، بعد الخروج مصابا أمام كريستال بالاس، وسط تحية وتصفيق حار من جماهير ليفربول.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب كريستال بالاس اليوم، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة مانشستر يونايتد، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

يذكر أن مباراة اليوم كانت الأخيرة للفرعون المصري أمام كريستال بالاس بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي