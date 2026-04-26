تفاصيل اتصال إبراهيم حسن بمحمد صلاح بعد الإصابة .. ماذا قال؟

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تواصل إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني الأول، مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عقب إصابته خلال مشاركته أمام كريستال بالاس.

وتعرّض محمد صلاح للإصابة مع ليفربول أمام كريستال بالاس، ليغادر ملعب المباراة في الدقيقة 59، وسط تحية وتصفيق كبيرين من الجماهير الحاضرة في ملعب «أنفيلد».

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إبراهيم حسن حرص على الاطمئنان على حالة صلاح مباشرة بعد نهاية المباراة، حيث أكد اللاعب أنه لا توجد مستجدات واضحة حتى الآن بشأن إصابته.

وأشار إلى أن محمد صلاح ينتظر صدور التقارير الطبية النهائية لتحديد حجم الإصابة، على أن يقوم بإرسالها فور صدورها إلى الجهاز الطبي لمنتخب مصر، وكذلك إلى اتحاد الكرة، من أجل متابعة حالته بشكل دقيق خلال الفترة المقبلة.