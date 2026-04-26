محمد صلاح يغيب عن المشاركة مع ليفربول في هذه المباريات للإصابة

تعرض محمد صلاح، نجم ليفربول، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26، التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت الإصابة في الدقيقة 58 من اللقاء، قبل أن يضطر اللاعب لمغادرة الملعب بعد دقيقتين فقط، ما أثار القلق داخل الجهاز الفني والجماهير رغم تحقيق الانتصار.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة صلاح بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما سيبعده عن الملاعب لمدة تقترب من أربعة أسابيع.

المباريات التي سيغيب عنها محمد صلاح مع ليفربول للإصابة

وبذلك، سيغيب النجم المصري عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، بينما يسعى للحاق بالمواجهة الختامية أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد.

ويأمل صلاح في العودة قبل نهاية الموسم من أجل الظهور الأخير أمام جماهير ليفربول، وسط توقعات بأن تكون مباراة الجولة الأخيرة فرصة لوداع محتمل حال اقتراب رحيله أو نهاية عقده.