مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية إلى مالاوي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم شحنة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية مالاوي، بهدف المساهمة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تشهدها بعض المقاطعات المالاوية .

يأتي ذلك انطلاقًا من التزام مصر بدعم قضايا التنمية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية بالقارة الإفريقية، وتشتمل الشحنة على كميات من المواد الغذائية الأساسية، دعماً للمجتمعات المتضررة، وتعزيزاً لجهود الاستجابة الإنسانية.

وتسلم رئيس الوكالة الوطنية لاحتياطي الغذاء، وممثلو المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مالاوي المساعدات فور وصولها، بحضور السفيرة رشا حمدي سفيرة مصر في مالاوي، حيث تم الإعراب عن التقدير البالغ للدعم المقدم من مصر فى هذه الظروف.

وأكدت الوكالة المصرية للشراكة أن المبادرة تأتي في سياق دعم مسارات التنمية والاستقرار بالقارة، إيماناً منها بأهمية العمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.