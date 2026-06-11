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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تتوسع دوليًا وتفتح أسواقا جديدة لدعم حركة النقل الجوي | تفاصيل

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

عقد الطيار احمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من شركات الطيران المشاركة فى إجتماعات الجمعية العمومية رقم 82  للاتحاد الدولي للنقل الجوى (الاياتا) فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل بحضور رباب حمدي رئيس  قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

التقي مع الممثلين التنفيذيين لكل من الاتحاد للطيران وطيران الرياض وJetBlue و united airlines وبحث أوجه التعاون الحالية والمستقبلية وايجاد فرص لعقد شراكات جديدة بما يتوافق مع استراتيجية مصرللطيران للتوسع الدولي وفتح أسواق ووجهات جديدة بما يلبي احتياجات العملاء ويدعم نمو حركة النقل الجوي فى ضوء الجهود الدولية المبذولة لتنشيط حركة النقل الجوي.

كما استعرض رئيس مصر للطيران التحديات الحالية التى تواجهها صناعة النقل الجوي وفرص النمو المستقبلية إقليميا ودوليا وأهمية تعزيز التعاون بين شركات الطيران فى مختلف المجالات لاستثمار الفرص المتاحة أمام شركات الطيران، ودعم استدامة الصناعة.

وفى نهاية تلك اللقاءات، أوضح الطيار احمد عادل إن تعزيز  التعاون والشراكات الاستراتيجية بين شركات الطيران من أهم عناصر تحقيق نمو فى صناعة النقل الجوي وايجاد أسواق جديدة لمختلف الخدمات التى توفرها شركة مصرللطيران.

وفي نفس السياق، شارك الطيار أحمد عادل في اجتماع مجلس الرؤساء التنفيذيين لتحالف ستار، حيث ناقش قادة شركات الطيران الأعضاء مستجدات المشروعات الاستراتيجية المشتركة للتحالف، وآليات تعزيز التكامل والتعاون بين الأعضاء بما يساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين على مستوى شبكة التحالف العالمية.

مصر للطيران وزارة الطيران اخبار الطيران

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