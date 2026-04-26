محمد الشاذلي يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح: شد خفيف وغياب متوقع 4 أسابيع

قال الإعلامي محمد الشاذلي إن إصابة النجم محمد صلاح خلال مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس أثارت قلقًا كبيرًا بين الجماهير، خاصة مع أهميته سواء لناديه أو لمنتخب مصر.

وأضاف “الشاذلي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن صلاح خرج في الدقيقة 57 بعد شعوره بالإصابة وعدم قدرته على استكمال اللقاء، موضحًا أن التقديرات الأولية – وفق تصريحات إبراهيم حسن – تشير إلى أنها شد خفيف في العضلة الخلفية.

وأشار الإعلامي، إلى أن اللاعب سيحتاج لفترة راحة تُقدّر بحوالي 4 أسابيع، ما يعني غيابه عن عدد من مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذا الغياب سيكون له تأثير فني واضح.

وأوضح الشاذلي أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حرص على التواصل مع صلاح للاطمئنان على حالته، في ظل الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المؤشرات مطمئنة حتى الآن، مع تمنيات الجميع بعودة سريعة للنجم المصري، الذي يمثل عنصرًا أساسيًا ومصدر فخر للكرة المصرية.

https://web.facebook.com/reel/1301521902165410