الصحف الإنجليزية: محمد صلاح يستحق وداعًا أسطوريًا من ليفربول

ألقت إصابة محمد صلاح، نجم ليفربول، بظلالها على المشهد الكروي في إنجلترا، بعدما فتحت باب التكهنات حول إمكانية أن تكون مشاركته الأخيرة بقميص «الريدز» قد حدثت بالفعل خلال مواجهة كريستال بالاس، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت صحيفة London Evening Standard الضوء على أرقام النجم المصري، مؤكدة أنه في حال كانت تلك المباراة هي الأخيرة له، فإنه سيغادر بسجل استثنائي بلغ 257 هدفًا في 440 مباراة، إلى جانب التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ليترك إرثًا يصعب تكراره.

وفي السياق ذاته، شددت شبكة This Is Anfield على أن نهاية مسيرة لاعب بحجم صلاح بسبب إصابة ستكون سيناريو قاسيًا، مؤكدة أنه يستحق وداعًا يليق بما قدمه داخل «أنفيلد» على مدار تسع سنوات من التألق.

كما تناولت صحف The Guardian وDaily Mirror وMetro نفس القضية، حيث أشارت إلى أن مشهد خروج صلاح مصابًا ألقى بظلاله على فرحة الفوز، بل وفتح الباب أمام احتمال أن تكون تلك اللحظة بداية نهاية مسيرته مع ليفربول.

وأوضحت التقارير أن صلاح، الذي عُرف بلياقته البدنية العالية وانتظامه في المشاركة، قد يغيب عن المواجهات المقبلة، وعلى رأسها القمة المنتظرة أمام مانشستر يونايتد، مع احتمالية لحاقه فقط بالمباراة الأخيرة في الموسم أمام برينتفورد.

كما رأت بعض الصحف أن لحظة خروجه من ملعب «أنفيلد» وسط تصفيق الجماهير وتحية جميع المدرجات، بدت أقرب إلى مشهد وداع غير رسمي، خاصة مع التفاف زملائه حوله أثناء مغادرته أرض الملعب.

ورغم اختلاف السيناريوهات، يبقى المؤكد أن محمد صلاح، سواء عاد للمشاركة أو كانت تلك هي النهاية، قد ترك بصمة تاريخية مع ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز أساطير النادي وصناع أمجاده في العصر الحديث.