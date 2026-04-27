هل يكون عمر مرموش بديلا لـ محمد صلاح في ليفربول؟

يبرز اسم الدولي المصري عمر مرموش كأحد أبرز اللاعبين المطلوبين في الدوري الإنجليزي بعدما لفت الأنظار بإمكاناته الهجومية وتعدد أدواره داخل الملعب في تحركات سوق الانتقالات الصيفية .

ومع تراجع فرص مشاركته مع مانشستر سيتي بدأت عدة أندية في التحرك لضمه يتقدمها أستون فيلا وليفربول في صراع مرتقب على خدماته خلال الفترة المقبلة.

تقارير تكشف وجهة عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي أستون فيلا في سباق التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقود المدرب الإسباني أوناي إيمري تحركات "الفيلانز" لضم مرموش مستغلًا تراجع مشاركاته مؤخرًا مع السيتي في ظل تقارير تشير إلى أن المدير الفني بيب جوارديولا لا يمانع رحيله.

ووفقا لموقع "readmancity" يسعى أستون فيلا لإقناع اللاعب من خلال منحه دورا أساسيا في الفريق بالموسم المقبل إلى جانب ضمان فرصة مشاركة أكبر مقارنة بوضعه الحالي.

وأشار التقرير إلى أن أستون فيلا كان قد حاول التعاقد مع مرموش سابقًا قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ولا يزال يراه إضافة قوية لمشروعه الفني.

في المقابل، يدخل نادي ليفربول على خط المفاوضات حيث يضع مرموش ضمن أولوياته لتدعيم الخط الهجومي خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتماشى مع أفكار المدرب آرني سلوت في ظل احتمالية رحيل النجم المصري محمد صلاح.