ظهور محمد صلاح وتامر حسني يشعل أحداث الحلقة 11 من اللعبة الجزء الخامس
شهدت الحلقة الحادية عشرة من الجزء الخامس لمسلسل «اللعبة» تفاعلًا واسعًا من الجمهور، بعدما تضمنت ظهورًا مميزًا لاسمين من أبرز نجوم الساحة، هما نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح، والفنان تامر حسني، وذلك ضمن أحد التحديات الجديدة التي خاضها أبطال العمل.


وجاء ظهور النجمين في سياق كوميدي مبتكر، حيث اعتمدت فكرة التحدي على لعبة تخمين الشخصيات، إذ يقوم أحد المتسابقين بوضع صورة لشخصية معروفة أعلى رأسه دون أن يتمكن من رؤيتها، بينما يبدأ في طرح مجموعة من الأسئلة على الفريق المنافس، في محاولة للوصول إلى هوية الشخصية من خلال الإجابات.
وخلال مجريات التحدي، كانت صور كل من محمد صلاح وتامر حسني من بين الشخصيات التي طُلب من الأبطال التعرف عليها، ما أضفى حالة من المرح والتشويق، خاصة مع تبادل التعليقات الساخرة والقفشات الكوميدية بين شخصيتي «مازو» التي يقدمها هشام ماجد و«وسيم» التي يجسدها شيكو.


واستطاع المسلسل من خلال هذا التحدي أن يمزج بين الثقافة العامة وخفة الظل، وهو ما يُعد من أبرز العناصر التي ساهمت في نجاح العمل واستمراره لعدة مواسم، حيث يحرص صناع «اللعبة» على تقديم أفكار متجددة تحافظ على تفاعل الجمهور.


ويواصل الجزء الخامس من «اللعبة» تقديم سلسلة من التحديات المختلفة التي تجمع بين الذكاء وروح المنافسة، في إطار كوميدي يعتمد على الصراع المستمر بين الفريقين، حيث يسعى كل طرف لحصد أكبر عدد من النقاط وتفادي العقوبات التي تفرضها اللعبة.


ويشارك في بطولة الموسم الحالي مجموعة من النجوم، من بينهم مي كساب وميرنا جميل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف الذين يظهرون تباعًا خلال الحلقات، ما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة للأحداث.


ويترقب الجمهور الحلقات المقبلة لمعرفة طبيعة التحديات الجديدة، خاصة في ظل التصاعد المستمر للأحداث، وحرص صناع العمل على إدخال مفاجآت غير متوقعة تُبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
