هل يلحق بالمنتخب.. سيف زاهر يكشف مدة غياب صلاح ويطمئن الجماهير

أكد الإعلامي سيف زاهر أن إصابة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول ستحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين 3 و4 أسابيع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسن على علم كامل بتفاصيل الحالة الطبية للاعب.

وأضاف زاهر فى تصريحات تلفزيونية "أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بجاهزية صلاح خلال الفترة المقبلة، مطالبًا الجماهير المصرية بدعم اللاعب والجهاز الفني قبل الاستحقاقات المنتظرة، وعلى رأسها مشاركة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشدد على ثقته الكاملة في الجهاز الطبي للمنتخب، وقدرته على تجهيز قائد الفراعنة بالشكل الأمثل، بما يضمن عودته سريعًا للملاعب واستعداده للبطولة العالمية المقبلة.

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، للإصابة خلال مشاركته مع الريدز في مباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

ونجح فريق ليفربول في الفوز على حساب نظيره كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ34 بالبريميرليج.

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره مان يونايتد الإنجليزي، يوم 3 مايو المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويذكر أن مباراة كريستال بالاس كانت الأخيرة للفرعون المصري بقميص ليفربول، بعدما أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.