منتخب مصر يكشف تطورات إصابة محمد صلاح.. وموقفه من مونديال 2026

كشف محمد مراد، المنسق الإعلامي لـمنتخب مصر لكرة القدم، عن مستجدات إصابة القائد محمد صلاح، لاعب ليفربول، ومدى جاهزيته للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، حيث غادر أرض الملعب قبل نهاية اللقاء متأثرًا بالإصابة.

وأوضح مراد في تصريحات لبرنامج "من بدري" على إذاعة "أون سبورت إف. إم أن إصابة النجم المصري عبارة عن تمزق عضلي، مشيرًا إلى أن مدة التعافي تختلف من لاعب لآخر، إلا أن هناك تفاؤلًا داخل الجهاز الفني بإمكانية لحاقه بمنافسات كأس العالم.

كما أشار إلى أن إصابة صلاح كانت بمثابة صدمة للجهاز الفني للمنتخب، نظرًا لقيمته الكبيرة وتأثيره داخل الفريق، مؤكدًا في الوقت نفسه دعم المنتخب الكامل له خلال فترة التأهيل.

وفي سياق آخر، كشف المنسق الإعلامي أن اللاعب يقترب من حسم مستقبله، مع توقعات بإعلانه عن وجهته المقبلة خلال أيام قليلة، وسط ترقب واسع من الجماهير.

واختتم مراد تصريحاته بالإشارة إلى الشعبية الجارفة لصلاح، مؤكدًا أن حضوره الجماهيري كان لافتًا في مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، حيث تجاوز عدد الحضور السعة الرسمية للملعب، في مشهد يعكس مكانته الكبيرة لدى الجماهير.