شبانة: إبراهيم حسن طمنا.. محمد صلاح لا يعوض

تحدث الإعلامي محمد شبانة عن إصابة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مؤكدًا أهمية اللاعب الكبيرة سواء مع ناديه أو منتخب مصر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "محمد صلاح تعرض للإصابة مع ليفربول، لكن إبراهيم حسن طمأن الجماهير وأكد أنه سيكون جاهزًا للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم".

وتابع: "ما يتردد حول إمكانية تعويضه بلاعب آخر مثل هيثم حسن، غير صحيح، ومع كامل الاحترام للجميع، محمد صلاح لا يعوض سواء في منتخب مصر أو في ليفربول".

وأضاف:"ليفربول بدون محمد صلاح يصبح فريقًا عاديًا وغير مؤثر، نظرًا للدور الكبير الذي يقدمه اللاعب داخل الملعب ووجود صلاح يمثل عنصرًا حاسمًا في قوة المنتخب الوطني وطموحاته خلال المرحلة المقبلة".