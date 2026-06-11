بدءا من يوم الجمعة.. غلق طريق الواحات لمدة 3 أيام

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية بطريق الواحات بالاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور ، ما يستلزم الغلق الكلى بطريق الواحات بالاتجاهين لمدة (3 أيام) ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 12/6/2026 حتى يوم الأحد الموافق 14/6/2026 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً.

الأمر الذى يتطلب إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من الطريق السياحى وترغب بإستكمال السير اتجاه منطقة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطيء ثم الدخول يميناً إلى طريق الأبنية التعليمية ثم الدخول يساراً إلى شارع نادى دجلة حتى طريق وصلة دهشور ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق وصلة دهشور وصولاً إلى طريق الواحات اتجاه منطقة 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من منطقة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه الطريق السياحى تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطيء ثم الدخول يميناً إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار منطقة الأعمال بذات الاتجاه واستكمال السير بمسار التحويلة بطول (400 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.