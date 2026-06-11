كسر الزجاج.. القبض على لص سرق حقيبة من داخل سيارة بالجيزة

كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من تحطيم زجاج سيارته وسرقة حقيبة من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بالجيزة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجيزة من (طالب – مقيم بمحافظة دمياط) بأنه حال إيقاف سيارته بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئ أثناء عودته بتحطيم زجاج النافذة الخلفية لسيارته وسرقة حقيبة بها بعض متعلقاته الشخصية من داخلها.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأرشد عن المسروقات .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





