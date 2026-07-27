برلماني: الشراكات الدولية في التعليم تؤكد نجاح رؤية الدولة في تطوير المنظومة

أعرب النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، عن تقديره لجهود الدولة في تطوير التعليم، مشيدًا بما تم استعراضه خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن التوسع في التعاون الدولي وتحديث المناهج.

وأكد العطار أن الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا وألمانيا لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس الفنية المصرية الألمانية تمثل إضافة قوية لمنظومة التعليم الفني، وتسهم في تخريج كوادر مؤهلة وفق المعايير الدولية.

مراجعة مناهج البكالوريا المصرية

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بمراجعة مناهج البكالوريا المصرية والتعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية يعكس إيمانًا بأهمية تطوير المحتوى التعليمي بما يواكب التطورات العالمية ويحافظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية.

وأضاف أن إدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي في التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني يعد خطوة استراتيجية لإعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية اللازمة للمنافسة في سوق العمل الحديث.

واختتم النائب نبيل العطار بيانه بالتأكيد أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الإصلاحات التعليمية وتعزيز التعاون الدولي تمثل دفعة قوية لاستكمال مسيرة تطوير التعليم، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري ودعم التنمية الشاملة.