نائبة بالبرلمان: «صانعة جيل» أحق من «ربة منزل».. وهذا سبب المقترح

كشفت النائبة البرلمانية شيرين صبري عضو مجلس النواب، تفاصيل مقترحها البرلماني حول تغيير الخانة في البطاقة للمرأة من ربة منزل لـ صانعة جيل.

دور المرأة داخل الأسرة

وخلال برنامج تغطية خاصة، تقديم أحمد دياب ومحمد جوهر، على قناة صدى البلد، أضاف شادي زلطة، قالت: فكرة المقترح جاءت لي لأن لفظ ربة منزل يطلق على أي امرأة تدير المنزل سواء أم أو غيرها، لافتة إلى أن المقترح يعكس دور المرأة داخل الأسرة والمنزل.

وقالت شيرين صبري إن الرجل حينما يترقى في عمله يحصل على درجة وظيفية أعلى، وهذا اللقب حق أصيل للمرأة بأن تترقي في درجاتها بالمنزل، ووصف ربة منزل لم يعد متناسب مع ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بالمرأة.

وتابعت النائبة: كل قاعدة ولها شواذ والحديث على السيدات المقصرات في حق منازلهن لا يجعلنا نتقدم للأمام، وسيدات مصر اللاتي بذلن مجهودا كبيرا يستحقون اهتمام أكبر.

المرأة والجمهورية الجديدة

واختتمت النائبة قائلة: أنا بقالي سنة ماضحكتش فلما قريت التعليقات ضحكت وفرحت بالحالة اللي حاصلة، والقيادة السياسية أولت المرأة اهتماما كبيرا في ظل الجمهورية الجديدة.