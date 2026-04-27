إصابات مؤثرة تضرب كبار اللاعبين قبل كأس العالم.. محمد صلاح في الصدارة

في توقيت لا يحتمل الأخطاء تحولت ملاعب أوروبا من ساحات حسم البطولات إلى مصدر قلق حقيقي بعد موجة إصابات ضربت كبار النجوم قبل أسابيع قليلة من كأس العالم 2026 لتضع الأندية والمنتخبات في سباق مع الزمن لاستعادة أهم عناصرها.

إصابة محمد صلاح مع ليفربول

البداية مع النجم المصري محمد صلاح الذي تلقى ضربة مؤثرة مع ليفربول بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة كريستال بالاس ويغيب نحو 4 أسابيع وسط تطمينات بإمكانية لحاقه بالمونديال.

وتعرض صلاح لإصابة خلال مشاركته في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت بملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3 – 1، مما أدى إلى قيام المدير الفني للفريق آرني سلوت في استبداله عند الدقيقة 57 من عمر المباراة.

برشلونة يعلن إصابة لامين يامال

ولم يكن الحال أفضل في إسبانيا، حيث أعلن برشلونة نهاية موسم موهبته الشابة لامين يامال بعد إصابة عضلية في الفخذ رغم تأكيدات بعودته قبل البطولة العالمية.

وأوضح برشلونة، في بيان رسمي عبر حسابه على منصة إكس، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب في عضلة الفخذ الخلفية للساق اليسرى ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي تحفظي خلال المرحلة المقبلة.

وبناء على التشخيص سيغيب الجناح الدولي عن صفوف الفريق حتى ختام الموسم الجاري، في ضربة موجعة للفريق في توقيت حاسم خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه هذا العام.

مبابي يثير القلق في ريال مدريد

أما في ريال مدريد، فقد أثارت إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي حالة من القلق بعد تعرضه لإجهاد عضلي قد يبعده لفترة تصل إلى أسبوعين في وقت يتابعه فيه منتخب بلاده عن كثب.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء لحظة مقلقة حين طلب كيليان مبابي الخروج في الدقيقة 81 بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وذلك في وقت كان فيه ريال مدريد متقدما بهدف نظيف قبل أن يستغل أصحاب الأرض الموقف ويخطفوا هدف التعادل القاتل.

آرسنال يواجه صراع جديد بعد إصابة هافرتز

وفي إنجلترا، يواجه أرسنال صراعا جديدا بعد إصابة لاعبه الألماني كاي هافرتز وسط شكوك حول طبيعة الإصابة وإمكانية غيابه في مرحلة حاسمة.

وجاء خروج هافرتز إثر تعرضه لإصابة يشتبه بأنها في الركبة منعته من استكمال اللقاء في مشهد أثار القلق داخل أروقة أرسنال وكذلك لدى الجهاز الفني للمنتخب الألماني خاصة في حال تأكد غيابه لفترة طويلة.

ومع تزايد هذه الضربات يبقى السؤال الأهم: هل تنجح هذه النجوم في سباق العودة قبل صافرة البداية في مونديال 2026 أم تفرض الإصابات كلمتها في أكبر محفل كروي؟