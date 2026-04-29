أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس فيفا لتعديل لوائح كأس العالم

شارك المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي شهد تعديل لوائح كأس العالم، قبل 44 يومًا من انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

ويعد أبوريدة أقدم أعضاء مجلس "فيفا"، حيث تم انتخابه كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الأولى عام 2009.

وقرر مجلس "فيفا" في اجتماعه، رفع التوزيع المالي لجميع الاتحادات الأعضاء الـ 48 المشاركة في بطولة كأس العالم بنسبة 15%، ليبلغ 871 مليون دولار.

كما أقر مجلس "فيفا" تعديلاً على لوائح كأس العالم 2026 يقضي بإلغاء البطاقات الصفراء الفردية في المراحل النهائية بعد دور المجموعات، ثم مجددًا بعد الدور ربع النهائي، بسبب زيادة أدوار كأس العالم، بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة إلى 48 منتخبًا.

ووافق مجلس "فيفا" على تطبيق تعديلين قانونيين في كأس العالم 2026، يتعلقان بالمعاقبة بالبطاقة الحمراء عند مغادرة اللاعبين أرض الملعب، احتجاجًا على قرار الحكم، وتغطية اللاعبين أفواههم عند التحدث مع الخصوم في حالات المواجهة، وذلك تبعًا لقرارات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، الذي شهد مشاركة أبوريدة أيضًا، باعتباره أقدم أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويسبق اجتماع مجلس "فيفا"، كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم رقم 76، الذي يُقام في الثلاثين من شهر أبريل الحالي، بمدينة فانكوفر في كندا، ويشهد مشاركة وفد مصري برئاسة أبوريدة، يضم خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد درويش، عضو مجلس الإدارة.