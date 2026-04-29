ألبوم ملصقات كأس العالم.. متعة الطفولة مكلفة هذه المرة

لا تكتمل متعة كأس العالم لدى أجيال من عشاق كرة القدم، من دون الإثارة المصاحبة لفتح علبة ملصقات "بانيني" واكتشاف صور زيكو أو فرانز بيكنباور أو دييجو مارادونا أو ليونيل ميسي وهي تحدق بك.

ومنذ أن أطلقت شركة "بانيني" الإيطالية أول مجموعة ملصقات خاصة بكأس العالم عام 1970 في المكسيك، تحولت محاولة إكمال الألبوم – التي غالبا ما تنتهي بالفشل – إلى هوس عالمي لدى المشجعين الصغار، وأصبح تبادل الملصقات في الملاعب طقسا لا غنى عنه.

لكن كأس العالم المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ستشكل التحدي الأكبر حتى الآن، وقد تتطلب إنفاق جزء كبير من مصروف الجيب.

ومع مشاركة 48 منتخبا في البطولة المقررة في شهري يونيو ويوليو، وهي النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم، سيحتاج هواة الجمع إلى 980 ملصقا فريدا، من بينها 68 ملصقا "خاصا"، لإكمال ألبوم مكون من 112 صفحة، والذي سيطرح للجمهور غدا الخميس.

ويبلغ سعر الحزمة الواحدة، التي تضم سبعة ملصقات، 1.25 جنيه إسترليني (1.69 دولار) في بريطانيا، ما يعني أنه حتى في ظل حظ مثالي وغير واقعي، ودون أي ملصق مكرر، ستكون هناك حاجة إلى 140 حزمة بكلفة إجمالية تصل إلى 175 جنيها إسترلينيا.

لكن من الناحية الإحصائية، قد يتطلب استكمال المجموعة شراء أكثر من ألف حزمة للحصول على جميع اللاعبين، ما يرفع الكلفة إلى ما يقارب ألف جنيه إسترليني.

وأطلقت "بانيني" أكبر مجموعة في تاريخها خلال فعالية خاصة أقيمت في استاد ويمبلي أمس الثلاثاء، حيث استعاد لاعبو إنجلترا السابقون ديفيد جيمس وجون بارنز وجاري كاهيل ذكريات طفولتهم مع البحث عن الملصقات.

وقال كاهيل مدافع تشيلسي السابق "نشأت على جمع ملصقات بانيني وتبادلها مع الأصدقاء في المدرجات، ومحاولة إكمال الألبوم في كل بطولة. بالنسبة لي، كان الألبوم دائما يمثل الانطلاقة الحقيقية لكأس العالم".

وأضاف: "رؤية صورتي ضمن المجموعة كانت لحظة فخر نادرة، وتجسيدا لكيف غدت هذه الملصقات جزءا من قصة كل كأس عالم".

وأكدت شركة بانيني أنها ستنظم "متاجر تبادل" مباشرة في أنحاء بريطانيا خلال مايو، لإتاحة الفرصة أمام الهواة للعثور على الملصقات "الأساسية"، فيما ستجوب "حافلة الملصقات" مختلف المناطق لتوزيع الحزم والألبومات.

ومع تلاشي حمى كأس العالم، قد يكون من الحكمة الاحتفاظ بالملصقات المكررة، إذ تحظى الإصدارات القديمة بسوق نشطة ومزدهرة.

وفي عام 2021، بيع ملصق لشركة بانيني يعود إلى عام 1979، ويُظهر دييجو مارادونا في سن 19، مقابل 470 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني.

سوء التغذية السبب..تشققات اللسان ترتبط بنقص الفيتامينات
