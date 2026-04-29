قرار عاجل في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المجموعات المسلحة"، لجلسة 12 يوليو المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين من الأول وحتى التاسع تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين من العاشر وحتى الخامس عشر بعد المائة انضموا لكيانات المجموعة المسلحة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتى التاسع ومن الرابع عشر وحتى السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتى السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون من الأول وحتى التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهمين الموجه لهم اتهامات بتوفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها.

وأكدت التحقيقات ، أن بعض المتهمين استخدموا مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 اتهامات بتلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أرقام 35 و36 و42 استعملوا مفرقعات من شأنها تعريض حياة الناس للخطر بان وضعوا مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وأخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.