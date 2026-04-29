تضامن الإسكندرية: تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اجتماعا موسعا وبحضور مديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الاجتماعية، وذلك في إطار متابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي على مختلف المستويات.

واستهدف الاجتماع، الذي استمر لأكثر من 3 ساعات متواصلة، إجراء مراجعة شاملة لمنظومة العمل داخل المديرية، إذ تم مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الوقوف على أبرز التحديات وأوجه القصور التي قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والانضباط الإداري، مشددةً على ضرورة تحسين آليات التواصل مع الجمهور، وتعزيز ثقافة الاستجابة السريعة والفعّالة لاحتياجات المواطنين. كما وجهت بضرورة تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، بما يعكس صورة إيجابية عن الجهاز الإداري ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات التطويرية من جانب الحضور، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.