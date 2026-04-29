الزمالك يمنح الاهلي 25 دعوة للمقصورة الرئيسية

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بمنح النادي الأهلي 25 دعوة للمقصورة في مباراة القمة المقبلة بين الفريقين في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للمسابقة.

وكان الأهلي منح الزمالك نفس عدد الدعوات في مباراة الدور الأول لمسابقة الدوري، والتي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي .

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.