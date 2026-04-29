ياسر جلال يوجّه رسالة مؤثرة لابنته بعد سفرها لألمانيا

وجه الفنان ياسر جلال رسالة إنسانية مؤثرة لأبنته ،حيث نشر صورًا جديدة لهما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر ياسر جلال في الصور برفقة ابنته علي موقع فيسبوك ، معبرًا عن اشتياقه الكبير لها، وعلق علي الصور قائلاً : "وحشتينى قوووى يا دادو".



وكان قد نشر ياسر جلال فيديو مؤثر يوثق لحظة وداعه لابنته قدرية في المطار على مواقع التواصل الاجتماعي ،حيث تستعد للسفر إلى ألمانيا لاستكمال دراستها بعد حصولها على منحة تفوق.

وكتب ياسر جلال في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك : "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها في ألمانيا، هتوحشيني يا دادو".