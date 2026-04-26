ياسر جلال يطالب بخطة مؤسسية لأولمبياد 2028 وقاعدة بيانات وطنية لرعاية الموهوبين

​أكد النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن صناعة البطل الرياضي تبدأ من مراكز الشباب في القرى والنجوع، مشدداً على ضرورة تحويل خطط تطوير هذه المراكز إلى مشروع وطني قومي يهدف بالأساس إلى بناء الإنسان المصري.

وأوضح جلال أن مصر تمتلك بالفعل أكبر شبكة بنية تحتية شبابية على مستوى المنطقة العربية، داعياً إلى استثمار هذه الأصول عبر إعادة هيكلة مراكز الشباب لتتحول إلى منصات لاستكشاف المواهب الرياضية مبكراً، بدلاً من دورها التقليدي الحالي.

مراكز الشباب يجب أن تتحول إلى مشروع قومي



​وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية لأولمبياد 2028، شدد وكيل لجنة الثقافة والإعلام على ضرورة العمل بشكل مؤسسي بعيداً عن الحلول المؤقتة أو العمل وليد اللحظة، مقترحاً إنشاء قاعدة بيانات وطنية للموهوبين لضمان متابعتهم وتطويرهم بشكل علمي ومستمر، مع التأكيد على أهمية ربط المراكز الشبابية بالأندية الكبرى وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الدعم وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بالمنظومة الرياضية.