قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل وزير الدفاع المالي في هجوم على مقر إقامته
تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات..رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطط تنمية سيناء
كنز تحت الأرض.. مصر لم تستغل 80% من إمكاناتها البترولية حتى الان
الأطراف سلاح الأهلي.. توروب يستعين ببديل بلعمري أمام بيراميدز
جدل واسع حول بوستر النسخة المكسيكية من طائر الرفراف: اقتباس أم تقليد مباشر؟
مفاجأة.. موقف محمود بنتايج من مباراة الزمالك وإنبي
جوهر نبيل: الرياضة أمن قومي في عهد السيسي.. ومراكز الشباب تتحول لحاضنات أعمال
تحديثات مصرفية مهمة.. الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي
فضيحة سرقة مشروبات كحولية خلال محاولة اغتيال ترامب
الكويت تدين محاولة اقتحام مسلح خلال فعالية حضرها ترامب في واشنطن
ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم الأحد؟.. وهذا تأثير الدولار
الرهان الأخير لمبابي.. مونديال 2026 بوابة العودة إلى سباق الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

ويبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الأحد 26 أبريل 2026.

سعر الذهب اليوم
 وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6004 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7005 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8006 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56040 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 26 أبريل 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.66 جنيه

سعر الشراء: 51.56 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.59 جنيه

سعر الشراء: 61.46 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.13 جنيه

سعر الشراء: 70.97 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.04 جنيه

سعر الشراء: 14.01 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 171.81 جنيه

سعر الشراء: 171.43 جنيه


كما تشهد القاهرة وعدد من محافظات مصر اليوم، الأحد 26 أبريل 2026، حالة من التقلبات الجوية، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرات مهمة بشأن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤثر بشكل واضح على الرؤية الأفقية وجودة الهواء.

تراجع في درجات الحرارة بعد موجة حارة
بعد الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تبدأ الأجواء اليوم في الاعتدال تدريجيًا على مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد.

يسود طقس مائل للبرودة صباحًا
يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا

يعود إلى البرودة النسبية ليلًا

بينما تظل الأجواء معتدلة على السواحل الغربية، في حين تستمر الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب الصعيد.

رياح قوية وأتربة.. الخطر الأكبر اليوم
أبرز ما يميز طقس اليوم هو نشاط الرياح، حيث:

تصل سرعة الرياح إلى 45–55 كم/س

تؤثر على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية

تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد

وقد تؤدي هذه الرياح إلى:

انخفاض الرؤية الأفقية

إثارة الرمال والأتربة

تدهور جودة الهواء

لذلك، تنصح الأرصاد بارتداء الكمامات خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

تشهد المسطحات المائية تباينًا في الحالة الجوية:

البحر المتوسط:

حالة بين معتدلة ومضطربة

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار

رياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية

البحر الأحمر:

حالة معتدلة نسبيًا

ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر

رياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية
يُنصح بالحذر خاصة لمرتادي الملاحة البحرية.

درجات الحرارة في أبرز المدنالقاهرة الكبرى:

القاهرة: العظمى 27 – الصغرى 16

6 أكتوبر: العظمى 28 – الصغرى 15

الوجه البحري:

المنصورة: 27 / 15

الزقازيق: 28 / 16

طنطا: 27 / 15

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: 22 / 15

مطروح: 21 / 14

جنوب الصعيد (الأعلى حرارة):

قنا: 37 / 19

الأقصر: 38 / 21

أسوان: 39 / 21

نصائح مهمة للتعامل مع الطقس اليوم
ارتداء الكمامات عند الخروج

تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة

القيادة بحذر بسبب انخفاض الرؤية

متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول

الذهب أسعار الذهب سعر الدولار الدولار العملات الأجنبية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

الأزهر للفتوى يوضح فضل الصدقة وأثرها فى حياة المسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد