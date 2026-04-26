مصطفى يونس: أتمنى عدم حصول الأهلي على الدوري هذا الموسم .. لهذا السبب

أكد مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم تتويج الأهلي بالدوري المصري هذا الموسم سيساعد في حل الأزمات التي يمر بها النادي.

وقال “يونس” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: بيراميدز والزمالك والأهلي أكبر ثلاثي في مصر بالوقت الحالي احنا هنلعب أبطال إفريقيا الموسم الجاي الفيير والمفروض أن الفرقتين يلعبوا في توقيت واحد طالما الزمالك هيلعب خمسه كان المفروض الأهلي يلعب خمسة لتكافؤ الفرص.



واضاف: أنا أتمنى الأهلي ميكسبش البطولة لأن لو الأهلي كسب مش هناخد بالنا من اللي حصل والأزمات اللي فيها وهنقول خدنا بطولات.



وتابع: أنا قولت أتمنى الزمالك يفوز عشان الظروف اللي مر بيها وأنا ابن شرعي للنادي الأهلي من 15 سنة.